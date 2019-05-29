Еврокомиссия подтвердила встречу Юнкера с Зеленским в Брюсселе

Еврокомиссия подтвердила информацию о том, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июня в Брюсселе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
«Во вторник президент Юнкер примет здесь президента Украины господина Владимира Зеленского», — сказал он.
Зеленский с 4 по 5 июня будет находиться в Брюсселе с первым зарубежными визитом в качестве главы государства. Как сообщили в пресс-службе президента, запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Украины, как добавили в АП, проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в Украине.
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