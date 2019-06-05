Партия Зеленского проведет съезд 8 июня в Ботаническом саду

Съезд партии «Слуга народа» пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко, сообщила пресс-служба партии.

Начало съезда в 12.00. Сообщается, что на нем будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии «Слуга народа» в общемандатном и одномандатном округах.