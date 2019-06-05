ПриватБанк подозревает Коломойского в отмывании $470 млрд

Об этом говорится в иске ПриватБанка против его бывших владельцев, поданном в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Так, согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд (стр. 78 искового заявления).

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

ПриватБанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в ПриватБанке и отмывании миллионов долларов в США».