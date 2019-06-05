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ПриватБанк подозревает Коломойского в отмывании $470 млрд

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ПриватБанк подозревает Коломойского в отмывании $470 млрд
В недавно поданном в США иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании $470 млрд через кипрские компании — сумма, эквивалентная двум ВВП Кипра.

Об этом говорится в иске ПриватБанка против его бывших владельцев, поданном в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Так, согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд (стр. 78 искового заявления).

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

ПриватБанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в ПриватБанке и отмывании миллионов долларов в США».

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Отметим, что параллельно между ПриватБанком и Коломойским продолжаются судебные иски в Высоком суде Лондона. 20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.

ПриватБанк
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Среда, 5 июня 2019
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