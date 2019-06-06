Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Украинский писатель Юрий Мушкетик скончался на 91-м году жизни, сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся», — написал Сидоржевский на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Юрий Мушкетик, 1929 года рождения, с 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала «Дніпро». В 1986-2001 гг. — председатель Национального союза писателей Украины. Герой Украины.

Автор повестей «Семен Палий», «Черный хлеб», «Боль», «Суд», романов «Гайдамаки», «Сердце и камень», «Яса», «Последний гетман» и многих других произведений.