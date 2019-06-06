Рада приняла закон, регулирующий переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере

Верховная Рада на утреннем заседании в четверг одобрила во втором чтении и в целом закон, регулирующий, в том числе, в документах стратегического оборонного планирования, переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере.
За соответствующий законопроект N8370 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в части военных стандартов» проголосовали 229 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.
Принятый закон предусматривает внесение изменений в закон «Об обороне Украины» относительно определения терминов «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО».
В рамках учета международного опыта принятия стандартов НАТО, принятый закон предусматривает предоставление Министерству обороны полномочий по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации, а также определения органа военной стандартизации, основной функцией которого определены: разработка, принятие, отмена, восстановление действия, распространение и применение военных стандартов, в том числе тех, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.
Кроме того, законом предусмотрено внесение изменений в закон «О стандартизации» в части не распространения сферы его действия на военные стандарты и позволяющий Министерству обороны применять национальные стандарты в оборонной сфере соответствии с частями первой и второй ст. 23 закона «О стандартизации», а именно: непосредственно или путем ссылки на них в других документах; на добровольной основе, кроме случаев, если обязательность их применения установлена нормативно-правовыми актами.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация закона требует приведения в соответствие с ним действующих нормативно-правовых актов, а также разработки Минобороны необходимых нормативно-правовых актов.
Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины.
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