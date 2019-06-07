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Суд не стал рассматривать иск Семочко с требованием вернуть его в разведку

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Суд не стал рассматривать иск Семочко с требованием вернуть его в разведку

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Соответствующее постановление об оставлении искового заявления без движения находится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

«Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска», — отмечается в решении суда.

Кроме того, в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

Напомним, 23 мая Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля.

Теперь ответчиком по делу будет новый президент Владимир Зеленский.

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Ранее журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта. НАБУ открыло дело Семочко по статье «незаконное обогащение». Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье «государственная измена».

Сергей Семочко
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