Суд не стал рассматривать иск Семочко с требованием вернуть его в разведку

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Соответствующее постановление об оставлении искового заявления без движения находится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

«Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска», — отмечается в решении суда.

Кроме того, в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

Напомним, 23 мая Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля.

Теперь ответчиком по делу будет новый президент Владимир Зеленский.

Ранее журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта. НАБУ открыло дело Семочко по статье «незаконное обогащение». Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье «государственная измена».