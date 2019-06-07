Обыск НАБУ в УАФ: детективы изъяли «оффшорные» документы «Динамо»

5 июня детективы НАБУ проводили следственные мероприятия в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины, — Ред.). Правоохранители изъяли документацию, информацию с электронных носителей, финансовые отчеты и не только. Известно, что следователи прошлись по всем этажам Дома футбола и не пропустили ни единого кабинета.

При этом, обыск, согласно постановлению суда, должен был касаться деятельности ООО «ФФУ Продакшн», которое выпускает искусственное покрытие для футбольных площадок.

Однако, как сообщила УП, детективы нашли намного больше, чем искали. По данным издания, следователи НАБУ изъяли документы, подтверждающие сотрудничество между УАФ и сыном генерального прокурора Украины Александром Луценко. Его близкий друг оказался замешан в строительстве футбольных площадок.

Также, как сообщил спортивный портал «ПроСпорт», в руки НАБУ попали отчеты о финансовой детальности украинских ФК. В частости следователи изъяли и запротоколировали документы столичного «Динамо» поданные на аттестацию, в которые засвечена оффшорная компания «Динамо» Киев (Кипр) и ее проводки.

«У детективов НАБУ даже настроение поднялось, после того как они вечером обнаружили в папках эти документы, поданные для аттестации руководителями киевского клуба. Их скопировали и аккуратно сложили в отдельную папочку. И при этом отразили все в протоколе обыска», — сообщил «ПроСпорт».

Напомним, что руководителей «Динамо» уже не первый год обвиняют в масштабном уклонении от уплаты налогов с использованием кипрских оффшоров.