НАБУ проводит обыски на тренировочной базе ФК «Динамо» Киев, - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас проводят обыски на тренировочной базе «Динамо» и в доме Григория Суркиса в с. Козин (Киевская обл.).
Об этом сообщил источник издания Golos.ua в САП.
По предварительной информации обыски продолжаются в рамках уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах на рынке энергетики. Речь о деле в отношении компании «Энергосети» и ее экс-главы Дмитрия Крючкова.
Журналисты напоминают, что вчера автомобиль Григория Суркиса был зафиксирован рядом с НАБУ. Журналисты сообщили, что его вызвали на допрос.
Также согласно опубликованным телефонными разговорами между Суркисами и Крючковым, то деньги от коррупционных сделок «Энергосети» свозились в офис братьев на базе «Динамо».
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