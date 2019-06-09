У Хиллари Клинтон умер брат

Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.

По ее словам, Родэм скончался вечером 7 июня, причину смерти она не уточнила. «Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем. …Он был добрым, щедрым человеком и замечательным мужем и отцом», — написала она.

Тони Родэм родился 8 августа 1954 года. В разное время он занимался продажей страховых полисов, работал охранником в тюрьме, частным детективом и занимался бизнесом.

В 1992 году он начал работать в Национальном комитете Демократической партии, и входил в его штат до окончания президентства Билла Клинтона в 2001 году. Кроме того, Родэм участвовал в политической кампании Хиллари Клинтон.