В списке Ляшко оказались два нардепа из «Народного фронта»

В первой пятерке списка «Радикальной партии» на внеочередных выборах в Верховную Раду — лидер этой политической силы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента из одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп из фракции «Народный фронт» Иван Савка.
Соответствующий список кандидатов в народные депутаты от «Радикальной партии» по многомандатному избирательному округу политическая сила утвердила в понедельник на своем съезде, который проходит у памятника Тарасу Шевченко.
Далее в списке следуют руководитель исполкома «Радикальной партии» Олег Аверьянов, народные депутаты из одноименной фракции в парламенте, руководитель Киевской областной организации партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский.
Двенадцатым номером списка «Радикальной партии» следует один нардеп Георгий Логвинский, который в нынешний созыв Верховной Рады прошел по спискам партии «Народный фронт» и в настоящее время является членом одноименной фракции.
За ним в списке следуют нардепы из фракции «Радикальной партии» в Раде Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.
При этом Ляшко перед выдвижением кандидатов по многомандатному округу отметил, что до 8 июля недобропорядочных людей можно будет исключить из списка, и призвал однопартийцев и журналистов тщательно изучить членов списка.
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