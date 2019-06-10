Японские ученые вырастили стволовые клетки в обычном клее

Группа японских ученых из Токийского университета и Института естественных наук «Рикэн» обнаружила, что обычный клей может быть использован в качестве среды для выращивания стволовых клеток. Как сообщает газета Asahi Shimbun, дешевый заменитель позволит существенно снизить стоимость этой процедуры.
Во время исследования японские биологи пытались создать условия для культивирования гемоцитобластов — типа стволовых клеток, из которых образуются лейкоциты и эритроциты. Для их выращивания используется специальная жидкость, цена которой составляет несколько сотен долларов за 500 мл раствора. Дороговизна процесса сказывается на стоимости гемоцитобластов, из-за чего многим пациентам приходится искать бюджетную альтернативу, такую как пересадка костного мозга.
В ходе экспериментов ученые поместили стволовые клетки в соединение на основе поливинилового спирта (ПВС). Клетки продемонстрировали 100-кратное увеличение своей популяции. Затем биологи повторили процедуру, применив обычный клей, купленный в магазине канцтоваров. Результат вновь оказался успешным.
«Я ощутил настоящее прозрение, как и любой ученый на моем месте», — рассказал соавтор исследования Юкио Накамура. По его словам, он был «настолько поражен, что не мог поверить собственному открытию». Теперь исследователи проверят, подходит ли клей для выращивания стволовых клеток в крупных масштабах. Очередной успех обещает повысить доступность лечения, а также снизить потребность в донорах костного мозга.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016