С начала года корью в Украине заболели более 53 тыс. человек

В Украине с начала 2019 года корью заболели 53,112 тыс. человек, из них 28,107 тыс. детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 31 мая по 6 июня 2019 года корью заболели 1,133 тыс. человек, в том числе 628 детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (156 больной, из них 59 детей), Тернопольской (89/68), Львовской (84/62), Киевской (80/40) областях и Киеве (100/49).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14,764 тыс. человек, что составляет 52,9% запланированного количества.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 6 июня 2019 года в Украине было более 795,703 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.