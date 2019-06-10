«Нафтогаз» с начала года уплатил в бюджет почти 50 миллиардов

С начала года НАК «Нафтогаз Укрины» уплатил в бюджет страны 50 миллиардов гривен. Об этом в Facebook написал глава НАК Андрей Коболев.

«16% наполнения бюджета Украины — почти 50 млрд грн — именно столько налогов заплатил Нафтогаз за 5 месяцев этого года», — написал он.

Коболев напомнил, что пять лет назад ситуация была обратной.

«В 2014 государство влило в НАК на 77 млрд грн больше, чем получило от компании», — отметил глава «Нафтогаза».

Коболев подчеркнул: для того, чтобы такое положение дел было постоянным, нужно еще многое сделать. Главное, по его словам, это:

Завершение корпоративной реформы «Нафтогаза» по усилению роли независимого наблюдательного совета, трансформация группы;

Качественный и своевременный анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator)

Полноценный доступ «Нафтогаза» к новым лицензиям и обеспечения источников финансирования для наращивания добычи.

Отметим, что расходы на зарплату аппарата «Нафтогаза» за три года выросли в 10 раз.