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В Японии будут выдавать специальные права для пожилых водителей

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В Японии будут выдавать специальные права для пожилых водителей

Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными «помощниками», в частности системой автоматического торможения. Об этом сообщила газета Nikkei.

Такие меры власти считают необходимыми из-за возросшего числа ДТП с участием пожилых людей. Многие из них путают педали или поздно реагируют на изменение дорожной ситуации вокруг них. Первоначально подобные лицензии планируется выдавать в добровольном порядке взамен обычных прав. Обязательное введение таких документов, скорее всего, станет возможным только после более широкого распространения технологий автоматического торможения в автомобильной промышленности и их удешевления.

Японское правительство также намерено провести консультации с автоконцернами по поводу дальнейшего внедрения электронных «помощников» при вождении и перспектив их установки на более дешевые модели. Пока такие системы довольно дорогие.

Пожилые водители в Японии в настоящее время платят более высокие страховые взносы, однако введение специальных прав позволит им получить скидку до 10% на полис, что должно стать основным стимулом для перехода на новые документы.

В прошлом году в результате ДТП на дорогах Японии погибли 3,5 тыс. человек, что стало рекордно низким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 1948 году. Несмотря на явное улучшение этих данных, полицию Японии беспокоит другая проблема: более половины виновников ДТП — люди в возрасте старше 65 лет. Учитывая, что японское общество постепенно стареет, и процент пенсионеров постоянно растет, проблема, скорее всего, будет обостряться.

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С марта 2017 года в Японии действует закон, согласно которому водители старше 75 лет должны обязательно проходить регулярное медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов деменции. Особо строгие требования предъявляются к тем, кто стал виновником аварии. Даже если медики не обнаружат у них никаких отклонений, они все равно попадают в так называемую группу риска, предполагающую более частые визиты к врачу. За прошлый год от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет.

Япония
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