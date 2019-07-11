Комитет Рады поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Соответствующее решение, как сообщает Интерфакс-Украина, комитет принял на заседании в четверг.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг.