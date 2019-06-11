Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал Рябошапка на брифинге возле Администрации президента во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.