Украина пока не будет отправлять военных моряков в Керченский пролив

Украина не намерена сдавать позиции в Керенском проливе, но вопрос нового прохождения через него украинских сил пока не стоит, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал он в интервью изданию «BBC Украина», опубликованном в четверг.

Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

«Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — напомнил он.

По его словам, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что «РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации». «Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак.