Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро

Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.
«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.
Попит перевищував 5.5 млрд євро. Звісно, при більшому обсязі вартість вийшла б більшою. Тому рішення брати 1млрд за нижчою ставкою - цілком раціональне.— Taras Kotovych (@TKotovych) 13 июня 2019 г.
Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.
Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен.
Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.
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