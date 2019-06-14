Вакарчук и Садовой планируют согласовать общих кандидатов в Раду

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил в Twitter.

«Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине — нет смысла!», — заявил Садовой.

По его словам, они договорились с Вакарчуком встретиться в ближайшие дни и поговорить.

Напомним, ранее лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый призвал руководителей партий «Голос» Святослава Вакарчука и «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду.