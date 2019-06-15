Президент назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).
Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.
Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.
Напомним, 11 июня стало известно, что президент Украины уволил или отстранил от должности 15 глав областных государственных администраций.
«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка
В 12 из перечисленных 15 областей были уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они были отстранены.
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