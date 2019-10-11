Зеленский назначил нового главу Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации — предпринимателя Максима Куцего.
Новый руководитель области назначен указом президента № 746 / 2019 от 11 октября, опубликованном на сайте главы государства.
Другим указом (№ 745/2019) Зеленский уволил с должности врио главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.
Как сообщалось, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской ОГА. Правительство рассмотрело проекты указов о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них — предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Куцего и главы Тернопольской ОГА — Игоря Сопеля.
Куцый — украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Конечный бенефициар инвесткомпании «Сервис менеджмент», двух рекламных агентств: «Медийный партнер» и «Цифровое партнерство», а также строительной компании «Сити-Корпус».
Выпускник Национальной академии внутренних дел, некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Ему 36 лет.
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