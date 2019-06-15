Волкер рассказал, когда на Донбасс вернется мир

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

«5 лет назад ... защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса — мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда», — написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, что в Мариуполе 15 июня по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление «95 квартала» и музыкальный концерт.