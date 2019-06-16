В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

В Винницкой области в субботу, 15 июня, столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии четыре человека погибли, еще 4 — пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«15 июня в 17:25 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на автодороге Тростянец-Ободивка, между населенными пунктами Буды и Ободивка, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volksvagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали, из них двое детей-2013 и 2008 года рождения», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области.
В результате столкновения погибли 4 человека, еще 4 — пострадали, из них двое детей — 2013 и 2008 года рождения.
«Прибыв к месту происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 29 установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели впереди. На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты. Причины аварии выясняются», — подытожили в ГСЧС.
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