Филарет требует у суда восстановить Киевский патриархат

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к Минкульту с просьбой отменить приказ о том, что устав религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» утратил силу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба суда.
«Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины относительно отмены приказа в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации „Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата“, а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП», — говорится в сообщении.
Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Ранее бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им Поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016