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Филарет требует у суда восстановить Киевский патриархат

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Филарет требует у суда восстановить Киевский патриархат

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к Минкульту с просьбой отменить приказ о том, что устав религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» утратил силу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины относительно отмены приказа в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации „Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата“, а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП», — говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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Ранее бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им Поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

УПЦ КП, Филарет
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Вторник, 16 июля 2019
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