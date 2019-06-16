В начале недели в Украине сохранится жара, местами кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки, 17 июня, в Украине сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 26-31°, в южной части до 33°, в Карпатском регионе 23-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киеве — возможен кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июня самая высокая температура днем была 34,8 в 1924г., самая низкая ночью 5,3 в 1898г.

На 18 июня синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днём также местами в центральных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, в южной части 29-34°. В Киеве 18 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днём 27-29°.

16 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 25°.