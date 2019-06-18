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Фискальные органы Николаевской и Днепропетровской областей похищают людей и наносят ущерб госбюджету - импортеры

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В условиях дефицита, который испытывает украинский рынок индустриальных масел, на Николаевской таможне из-за давления, оказываемого Днепропетровской налоговой милицией, оказались заблокированы два танкера с маслом базовым. Об этом заявил собственник компании-импортера «Софт Оил» Дмитрий Олейник, сообщает «Обозреватель».

По словам Дмитрия Олейника, после введения Российской Федерацией запрета на экспорт в Украину индустриальных масел, стал резко ощущаться дефицит и как следствие, начался рост цен. А без моторных масел, которые производятся из базовых масел, не могут работать двигатели внутреннего сгорания техники, в том числе и военной.

«В условиях, когда на границах нашей страны идут военные действия, обеспечение потребностей во всех сферах, в том числе и оборонной, горюче-смазочными материалами является важной стратегической задачей. Но вместо того, что бы содействовать укреплению экономики и обороноспособности Украины некий господин Сергей Пеньков, начальник налоговой милиции Днепропетровской области, вместе со своей бандой не таясь и заручившись поддержкой Днепропетровской областной прокуратуры, развязал внутреннюю войну против бизнеса, людей и, по сути, против государства», — заявил Дмитрий Олейник.

По его словам, у компании есть позитивные выводы лабораторного исследования, проведенного Николаевской таможней. На первую партию в 1800 тонн были поданы документы на таможенное оформление. Компания уже заплатила таможенных платежей примерно на 8 млн. гривен. Для того, чтобы растаможить оставшуюся большую часть, нужно заплатить еще 34 млн. гривен обязательных платежей. В сложившейся ситуации это сделать невозможно. «Груз заблокирован, и кроме убытков для самой компании государственный бюджет также несет огромные потери», — говорит Олейник.

Но самым вопиющим, по словам владельца компании-импортера, является фактическое похищение представителями налоговой милиции директора кампании Кирилла Суворова. С 27 мая он просто недоступен. Телефон выключен, дома он не появляется, а родные утверждают, что его забрали на допрос в налоговую милицию Днепропетровской области и до сих пор держат там.

«Уже три недели ни я, ни его адвокат не можем с ним связаться. Адвокат обращался к следователю и к прокурору, с требованием предоставить доступ к клиенту для оказания правовой помощи. Эти законные требования просто проигнорировали. Заявления в прокуратуре и налоговой милиции находятся уже больше недели», — отметил Олейник.

Бизнесмен подчеркнул, что искренне опасается за жизнь и здоровье директора компании Кирилла Суворова, похищенного налоговой милицией и удерживаемого уже три недели без санкции суда в неизвестном месте, да и за свою тоже.

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«Наша компания не сделала ничего противозаконного, поэтому я полон решимости и уверен, что нам удастся сломить хребет милицейско-бандитской группировке», — отметил он.

Напомним, в начале мая украинская компания ТОВ «Софт Оил» подписала контракт на поставки масла базового в Украину. Уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант, правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн. грн. Однако за день до этого директор компании исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

таможня, Дмитрий Олейник, Софт Оил
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