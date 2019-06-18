Нацбанк отменил обязательную продажу валюты бизнесом

Национальный банк Украины отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня, сообщил НБУ на сайте во вторник.
«С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений... Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже», говорится в сообщении.
Согласно сообщению, отмена обязательной продажи валюты не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
«По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты», — говорится в сообщении.
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