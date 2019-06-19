Кабмин одобрил увольнение еще трех глав областей

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сказал агентству «Интерфакс-Украина» вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания.
«Одобрено увольнение трех глав ОГА», — сказал Розенко.
По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.
Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
Премьер от метил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.
Розенко в свою очередь высказался о том, что процедура сотрудничества с Администрацией президента не сработала, так как не было публичного обсуждения этих кандидатур.
«Если на сегодняшний день эта процедура не сработала, было бы правильно, если бы мы сейчас публично обнародовали фамилии этих пяти человек, которые зашли от АП, публично вместе с обществом обсудили, и на следующей неделе знали все плюсы и минусы и бэкграунд», — предложил министр.
Никаких фамилий впрочем на открытой части заседания не прозвучало.
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