Кого Нидерланды обвинили в гибели MH17. Досье

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) представила новые выводы о гибели малайзийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. Расследователи официально назвали имена четырех подозреваемых, среди которых три россиянина и один украинец.
Бывший «министр обороны» самопровозглашенной ДНР. Расследователи заявили, что он был в прямом контакте с Россией. В качестве доказательства на брифинге были приведены телефонные переговоры Гиркина с «главой» Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Сам Гиркин отказался комментировать выводы расследователей, ограничившись фразой о том, что «ополчение не сбивало Boeing»
Боевик (позывной «Гюрза»). JIT называет его бывшим солдатом спецназа ГРУ. Он также упоминался в расследовании «Новой газеты», там говорилось, что он «непосредственно сопровождал «Бук» (зенитно-ракетный комплекс, из которого, как утверждает JIT, был сбит пассажирский самолет)
Боевик (позывной «Хмурый»). Расследователи говорят, что Дубинский также работал на ГРУ. По их данным, он также находился в прямом контакте с Россией. Он уже упоминался в материалах Bellingcat в качестве организатора перевозки ЗРК. Также он фигурировал в повестках на допрос, которые направляла СБУ в 2017 году
Единственный гражданин Украины среди названных подозреваемых. По информации расследователей, у него нет военного прошлого, а в 2014 году он находился в подчинении у Дубинского. Расследователи считают, что он прячется на неподконтрольной Украине части страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016