Кого Нидерланды обвинили в гибели MH17. Досье

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) представила новые выводы о гибели малайзийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. Расследователи официально назвали имена четырех подозреваемых, среди которых три россиянина и один украинец.

Игорь Гиркин (Стрелков)

Бывший «министр обороны» самопровозглашенной ДНР. Расследователи заявили, что он был в прямом контакте с Россией. В качестве доказательства на брифинге были приведены телефонные переговоры Гиркина с «главой» Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Сам Гиркин отказался комментировать выводы расследователей, ограничившись фразой о том, что «ополчение не сбивало Boeing»

Олег Пулатов

Боевик (позывной «Гюрза»). JIT называет его бывшим солдатом спецназа ГРУ. Он также упоминался в расследовании «Новой газеты», там говорилось, что он «непосредственно сопровождал «Бук» (зенитно-ракетный комплекс, из которого, как утверждает JIT, был сбит пассажирский самолет)

Сергей Дубинский

Боевик (позывной «Хмурый»). Расследователи говорят, что Дубинский также работал на ГРУ. По их данным, он также находился в прямом контакте с Россией. Он уже упоминался в материалах Bellingcat в качестве организатора перевозки ЗРК. Также он фигурировал в повестках на допрос, которые направляла СБУ в 2017 году

Леонид Харченко

Единственный гражданин Украины среди названных подозреваемых. По информации расследователей, у него нет военного прошлого, а в 2014 году он находился в подчинении у Дубинского. Расследователи считают, что он прячется на неподконтрольной Украине части страны.