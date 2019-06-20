Высший балл ЗНО по украинскому языку получили школьницы из Донецкой области

Две школьницы из Донецкой области получили высший балл по украинскому языку и литературе по результатам внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в Facebook.
«200 баллов из украинского языка и литературы получили по результатам ВНО две школьницы из Донбасса — ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань. Поздравляю девчонок, их педагогов и родителей с отличным результатом!», — говорится в сообщении.
Отметим, что в 2019 году тестирование по украинскому языку и литературе в основную сессию ВНО прошли 339 753 участника.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016