Полиция проверяет заявление о пропаже ювелирных изделий из квартиры Тымчука

Из квартиры народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня, вероятно, исчезли несколько ювелирных изделий.

«В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий», — сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

По данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств.

Как сообщалось, 19 июня в своей квартире в Киеве погиб нардеп Тымчук. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье «умышленное убийство» (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего — огнестрельное ранение головы.