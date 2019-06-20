Украине нужно выполнить еще 5 условий, чтобы получить 500 млн евро вот ЕС

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС», — сказал Мингарелли в интервью агентству «Интерфакс-Украина» .

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

«В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них — это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих», — проинформировал Мингарелли.