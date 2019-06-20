Филарет возобновил УПЦ КП и отказался от томоса

Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование церкви и отменил признание Православной церкви Украины.

Об этом говорится в решении собора, который партирах УПЦ КП Филарет провел 20 июня.

В частности, собор отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована УПЦ КП. Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

«Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», — говорится в тексте постановления.

«Поместный собор заявляет и постановляет, что УПЦ КП, зарегистрированная государственным органом и продолжает существование и деятельность», — добавили по итогам собора.

Также на съезде подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.

Кроме того, у Филарета считают, что томос об автокефалии «не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата».

«Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», — отметили в постановлении собора церкви.

Также в постановлении собора говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество УПЦ КП.

«УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и др. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица», — говорится в тексте постановления.

Отметим, что большинство из архиереев УПЦ КП, которая на соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.