Филарет возобновил УПЦ КП и отказался от томоса

Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование церкви и отменил признание Православной церкви Украины.
Об этом говорится в решении собора, который партирах УПЦ КП Филарет провел 20 июня.
В частности, собор отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована УПЦ КП. Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.
«Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», — говорится в тексте постановления.
«Поместный собор заявляет и постановляет, что УПЦ КП, зарегистрированная государственным органом и продолжает существование и деятельность», — добавили по итогам собора.
Также на съезде подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.
Кроме того, у Филарета считают, что томос об автокефалии «не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата».
«Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», — отметили в постановлении собора церкви.
Также в постановлении собора говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество УПЦ КП.
«УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и др. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица», — говорится в тексте постановления.
Отметим, что большинство из архиереев УПЦ КП, которая на соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016