Зеленский обещает бизнесу приватизацию, а также реформу судов, СБУ и налоговой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию, а также реформу силовых органов и судов.
«Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство — это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент», — сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он также признал, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.
«Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда », - сказал Зеленский.
Также он заявил, что намерен лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций.
«Отдельная тема — это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом», — сказал Зеленский.
Кроме того глава государства заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований «с акцентом именно на аналитическую работу».
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