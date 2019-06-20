Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и 166 других указов

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины.
«Наша команда в Администрации президента также не теряет времени — мы провели полную инвентаризацию указов президента — того, что невозможно было вынести из администрации», — сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
В частности, речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также запрета использования иностранной ткани для пошива школьной формы, уточнил президент.
«Это все уже в прошлом», — подчеркнул Зеленский.
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