Два кандидата вышли в финальную стадию борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в четверг пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.

Джонсон заручился поддержкой 160 из 313 депутатов и упрочил свое лидерство. За Ханта проголосовали 77 депутатов.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув с 75 голосами занял последнее место и не смог пробиться в завершающую стадию голосования. Имя лидера партии и, учитывая, что тори находятся у власти, главы правительства, теперь будет определено в голосовании по почте среди 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. На это отводится месяц, а имя нового премьера должно быть названо к концу июля.