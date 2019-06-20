Два кандидата вышли в финальную стадию борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в четверг пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента.
Джонсон заручился поддержкой 160 из 313 депутатов и упрочил свое лидерство. За Ханта проголосовали 77 депутатов.
Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув с 75 голосами занял последнее место и не смог пробиться в завершающую стадию голосования. Имя лидера партии и, учитывая, что тори находятся у власти, главы правительства, теперь будет определено в голосовании по почте среди 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. На это отводится месяц, а имя нового премьера должно быть названо к концу июля.
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