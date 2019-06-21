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Торги по продаже активов Дельта Банка прошли законно, – ФГВФЛ

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Торги по продаже активов Дельта Банка прошли законно, – ФГВФЛ

Представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявили о законности проведения торгов по продаже активов Дельта Банка.

«Мы (Фонд, — Ред.) — техническое обеспечение процесса. Мы сделали все, чтобы торги были прозрачными», — заявила на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В марте 2019 ФГВФЛ выставил на продажу права требований по кредитным договорам Дельта Банка. Под залог кредитов были предоставлены такие компании: Илличевский зерновой порт, Илличевская зерновая компания, Стройбуд Илличевск и Одесский масложировой комбинат.

Изначально активы торговались в системе ProZorro, но интереса у украинских инвесторов не вызвали. Тогда Фонд привлек в качестве международного консультанта компанию DebtX.

«Мы продаем не собственность или активы, а проблемные займы. Мы работаем в сфере стрессовых инвестиций. Люди покупают возможность работать с этими проблемными займами. Инвестор не имеет гарантий, что он получит контроль над этими активами», — пояснил директор по международным операциям и развитию бизнеса DebtX Гифорд Вест.

Победителем торгов стала компания Скай, подконтрольная предпринимателю Андрею Веревскому. Изначально активы были приобретены за 906 млн грн. Но Окружной административный суд Киева заблокировал результаты торгов по иску компании, которая не участвовала в торгах. В результате компания Скай стала победителем торгов, предложив цену 182,5 млн грн.

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«Когда Фонду удалось сохранить хотя бы частично стоимость активов, мы провели 15 торгов, и в конце концов встретились с еще одной схемой — приостановка торгов через обжалование в суде. Фонд построил прозрачную систему продаж. Мы пригласили лучших советников мира, которые продавали этот актив. А что произойдет? А ничего не произойдет, пока не будет прозрачной судебной системы», — уверена Светлана Рекрут.

ФГВФЛ
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