Цены на золото достигли шестилетнего максимума

Мировые цены на золото с немедленной поставкой выросли на биржах в Азии на 1,7% до $1411,63 за унцию. Стоимость золота поднялась выше $1400 за унцию впервые с сентября 2013 г.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке подорожали до $1409,1 за унцию, затем немного подешевели — до $1395,9 за унцию.

Инвесторы начали вкладывать деньги в золото из-за роста напряженности в мире. В частности, из-за обострения отношений между США и Ираном. Напомним, что Иран сбил американский беспилотник в южной провинции страны Хормозган. Минобороны США подтвердило сведения об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

«Иран совершил очень большую ошибку», — отметил президент США Дональд Трамп в Twitter. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последнюю минуту.

Цены на золото начали расти также из-за смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заявления ФРС после заседания 18-19 июня расценены трейдерами как сигнал того, что ФРС может снизить ставку уже на следующем заседании. Это привело к ослаблению доллара США, что благоприятно сказалось на стоимости золота.