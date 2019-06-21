Зеленский отмахнулся от попыток освободить наших пленных моряков, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению находящихся в российском плену украинских моряков. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, сообщает «Обозреватель» в своем материале «„Ничего не должны делать“: Зеленский отмахнулся от пленных украинских моряков».
«Санкции против России идут всегда параллельно с другими процессами. Когда мы говорим о переговорах на тему освобождения пленных, то мы должны говорить о каждом отдельном шаге по-разному. В данном случае не ставится под вопрос освобождения 24 военнопленных моряков, потому что уже есть решение Международного трибунала», — туманно пояснила Мендель.
Она добавила, что Зеленский постоянно говорит о том, что моряки должны быть освобождены, умолчав при этом о каких-либо конкретных действиях президента в этом направлении.
«И он (Владимир Зеленский, — ред.) отмечает, что тут мы уже ничего не должны делать. Есть решение суда, и это должно быть сделано. Если Россия это сделает, то как раз она докажет, что готова к Минским переговорам и к „нормандскому формату“», — добавила пресс-секретарь главы государства.
Напомним, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков. В свою очередь Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил наших моряков под стражей.
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