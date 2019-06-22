Стоимость биткоина превысила $10 тысяч

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 по Киеву биткоин дорожал на 9,31%, — до $10,626.
Ранее основатель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс спрогнозировал рост стоимости криптовалюты до $15 тыс. в случае достижения отметки $10 тыс.
За последний месяц на CoinMarketCap курс биткоина рос, начиная с отметки в $5,8 тыс. (9 мая он преодолел отметку в $6 тыс., а 12-го — $7 тыс.). Уже в конце мая стоимость криповалюты превысила психологическую отметку $9 тыс.
Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил около $20 тыс.
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