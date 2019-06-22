Тысячи людей вышли на климатические протесты в Германии

Тысячи людей присоединились к климатическому протесту в западном немецком селе Хохнеукирх вблизи одной из крупнейших угольных шахт страны.

Об этом сообщает Европейская правда.

Субботний митинг проходит через два дня после того, как лидеры Европейского союза не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной.

Немецкая полиция мобилизовала сотни офицеров для того, чтобы предотвратить блокирование протестующими шахт и смежных электростанций.

Протестующие говорят, что «важно увеличить давление на правительство».

После месяцев протестов студентов и резкого роста в опросах немецкой партии Зеленых, канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германией нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

В течение прошлого года студенты в Европе и по всему миру присоединились к еженедельным акциям протеста, чтобы их правительства приняли меры для сдерживания выбросов CO2, остановки изменений климата и глобального потепления.