ЦИК не пустила партию Саакашвили на выборы

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной Рады от «Руха новых сил» Михаила Саакашвили как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«Выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет „Движения новых сил“ рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая», — отмечает ЦИК.

В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.

СамСаакашвили связывает недопуск кандидатов от его партии на выборы в Верховную Раду с пятым президентом Петром Порошенко.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии «Рух новых сил».

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк — ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — написал Саакашвили.

Позже он выложил видео с аэропорта, где заявил, что у них «есть лучшие юристы, которые будут разруливать эту ситуацию».

Ранее ЦИК также не допустил к участию в выборах кандидатов от «Союза левых сил» и Коммунистической партии.