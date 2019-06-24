За полгода в Украине убили более 50 детей

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект № 6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям — это большая профилактика, это останавливает этих лиц», — цитируются в сообщении слова председателя Нацполиции Сергея Князева.

«К сожалению, в этом году более 50 детей убиты. И вопрос как защитить наших детей стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду», — добавил Князев.

Напомним, что 23 июня в Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика. Сразу же задержали 30-летнего убийцу, который является братом сожителя мамы погибшего.

19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме. Задержанный 22-летний Николай Тарасов признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться — задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.