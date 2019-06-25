Австрийский суд согласился выдать Фирташа в США

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.

Теперь окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии.

Напомним, Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривал свою экстрадицию в США.