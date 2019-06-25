S&P понизило рейтинг Ferrexpo Жеваго из-за скандала с отмыванием денег

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings понизило рейтинг британской компании с активами в Украине Ferrexpo plc. со «стабильного» на «негативный» из-за продолжающихся расследований в отношении пожертвований компании в благотворительный фонд Blooming Land и связанных с этим репутационных рисках.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы пересмотрели прогноз украинского производителя железорудных окатышей Ferrexpo на „негативный“, поскольку осуществленные ранее пожертвования благотворительной организации в Украине могут привести к репутационному риску. Мы понимаем, что расследование совета все еще продолжается. На данном этапе нам не хватает достаточной ясности относительно серьезности проблем, если таковые имеются, и сроков решения», — поясняется в пресс-релизе S&P.

Вместе с тем рейтинговое агентство констатирует: эти вопросы не повлияли на деятельность Ferrexpo.

«Кроме того, мы отмечаем сильный баланс компании. Цены на железную руду, превышающие 100 долларов за тонну, являются поддерживающими и должны смягчить некоторые потенциальные финансовые последствия. Мы будем продолжать отслеживать любое влияние на деятельность компании», — добавляют в агентстве.

Как сообщалось, Ferrexpo несколько раз откладывала публикацию годового отчета за 2018 год в связи с продолжающейся независимой проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в пользу украинской благотворительной организации Blooming Land.

В начале февраля 2019 года Ferrexpo информировала, что ее аудиторы Deloitte LLP получили копии банковских выписок непосредственно от благотворительного фонда Blooming Land в рамках процесса проверки использования взносов, сделанных Ferrexpo.

Согласно результатам первого полугодия 2018 года, Ferrexpo в этот период пожертвовала 9,5 млн долларов для Blooming Land. При этом компания не вносила никаких дополнительных пожертвований в Blooming Land с мая 2018 года.

Работа учрежденного 4 февраля независимого комитета по проверке ведется совместно с советниками в Великобритании и Украине, включая BDO. В дополнение к несоответствиям в копиях банковских выписок, предоставленных Blooming Land, предварительная работа BDO выявила ряд несоответствий в применении средств Blooming Land и ее субфондами, что указывает на то, что не все средства были использованы для их заявленной цели.

Вместе с тем аудиторская компания Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора Ferrexpo.