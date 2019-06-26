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Абоненты «Киевстар» в день используют 1 Петабайт мобильного трафика

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Абоненты «Киевстар» в день используют 1 Петабайт мобильного трафика

Абоненты мобильного оператора компании «Киевстар» в сети 4G используют 1 Петабайт трафика в день.

В компании такой рост используемого трафика связывают с запуском акциионного предложения «Лето 4G безлима», в рамках которой до 31 июля 2019 года для всех абонентов «Киевстар» количество мегабайтов, использованных в сети 4G, не учитывается и не тарифицируется.

«В результате запуска акции существенно выросли объемы интернет-трафика. Ежедневно абоненты 4G используют более 1 Петабайта мобильного интернета. Для сравнения, такое же количество мобильного интернета в 2015 году использовали за месяц все абоненты 3G», — отмечают в компании.

Столько трафика достаточно для непрерывного просмотра фильмов онлайн с высоким качеством изображения в течение 135 лет. А «вес» всего цифрового архива библтотеки Конгреса США (включая аудио и видео файлы) почти 7 Петабайт.

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Мобильный оператор напоминает, что 4G-абоненты получают больше преимуществ от мобильного интернета, поскольку с технологией LTE cредняя скорость в несколько раз выше, а задержка в передаче данных (ping) меньше по сравнению с 3G.

мобильная связь, Киевстар
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