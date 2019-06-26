Отмену переименования двух проспектов в честь Бандеры и Шухевича обжалуют

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича», — написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.
Глава УИНП также подчеркнул, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней.
«Получим полный текст, будем подавать апелляцию», — добавил Вятрович.
О том, что на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, будет подана апелляция, заявил и мэр Киева Виталий Кличко.
«Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина», — написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Мэр украинской столицы также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.
«Во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», — добавил Кличко.
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