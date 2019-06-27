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Украинцы не знают, что написано в Конституции, но хотят ее менять

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Украинцы не знают, что написано в Конституции, но хотят ее менять

В Украине остается достаточно низкая осведомленность граждан с содержанием Конституции страны, констатируют социологи по итогам общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ.

Согласно опубликованному в четверг релизу, почти половина населения (47%) вообще не читала текст Конституции Украины, а около трети (32%) читали только отдельные ее разделы. Со всеми разделами знакомы лишь 11% населения Из тех, кто с содержанием Конституции знакомился, половина делала это для того, чтобы знать свои права.

Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считают, что таким субъектом является президент, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.

«Большинство респондентов (58%) рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод человека, и одновременно лишь 17% опрошенных считают, что она должна устанавливать обязанности для гражданина», — отмечают социологи.

Среди большинства опрошенных сохраняется убеждение, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно (38%) или часто (43%) нарушают Конституцию. Среди причин нарушения Конституции чаще всего упоминалось пренебрежение законами и правом со стороны должностных лиц (59%).

При этом почти две трети респондентов (60%) уверены, что нарушение Конституции недопустимо при любых условиях и лишь 11% допускают, что орган власти может нарушить Основной закон, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу. В то же время, 18,5% считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное ее положение не отвечает интересам общества.

«В отношении к нарушениям Конституции особо выделяется регион Донбасса, где 31% опрошенных считают, что орган власти в интересах общества может нарушить Конституцию», — уточнили социологи.

Также более двух третей населения (67%) считает, что Конституцию необходимо менять, в том числе 35% считают это актуальным вопросом, который необходимо решать немедленно, а 32% уверены, что такие изменения нужны, но не сейчас, а только после стабилизации ситуации в стране. Лишь 12% не видят необходимости в изменении Конституции, а 20% не сформировали определенного мнения.

Относительно того, какой орган должен разрабатывать изменения в Конституцию преобладает мнение, что это должен быть независимый орган, в состав которого войдут представители различных ветвей власти и независимые эксперты (эту позицию поддержали 37% опрошенных). В то же время миссию разработки изменений в Конституцию готовы доверить спецоргану при президенте 18%. Готовы были возложить эту задачу на спецкомиссию Верховной Рады — 17%. Еще 13% готовы поручить эту задачу ученым и экспертным организациям гражданского общества.

В случае принятия новой Конституции лучшим способом ее утверждения граждане считают Всеукраинский референдум (41%), еще 24% готовы доверить это дело специально выбранном для этого органу, а 19% — Верховной Раде.

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Более половины граждан (56%) не доверяет Конституционному суду, тогда как доверяют КС 22% опрошенных.

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019г во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Конституция, опрос
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