Аграрии уже собрали 2,7 миллиона тонн зерна

Украинские аграрии из 11 областей уже намолотили 2,7 миллиона тонн зерна, полевые работы проведены на площади 847 тысяч гектаров (9%).
Об этом по состоянию на 27 июня сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Озимой пшеницы собрали 1 миллион тонн с площади 330 тыс. га или 5% к прогнозу, ячменя — 1,5 миллиона тонн с площади 452 тыс. га (18% к прогнозу), гороха — 135 тыс. тонн с площади 65 тыс. га или 23% к прогнозу.
Озимого рапса обмолочено на площади 104 тыс. га (8%) и собрано 190 тыс. тонн.
Напомним, что Украина с начала 2018/2019 маркетингового года экспортировала 45,4 млн тонн зерновых, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на конец 2018 года Украина собрала рекордный урожай зерновых.
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