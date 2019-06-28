Си Цзиньпин озвучил главную угрозу для мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 в Осаке подверг критике протекционизм и политику давления со стороны некоторых государств, сообщает агентство Bloomberg. Китайский лидер отметил, что «любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим государствам никогда не будет успешной».

Си Цзиньпин также призвал страны G-20 противостоять односторонним мерам, которые приводят к экономическим конфликтам и нарушают устоявшиеся правила в мировой торговле.

Заявление китайского лидера прозвучало в преддверии его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая запланирована на субботу, 29 июня.